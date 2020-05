Aiuti di Stato, De Guindos (Bce): “Non coordinati tra Paesi, possono distorcere concorrenza”. Dalla Germania 1.000 miliardi su 1.900 totali (Di giovedì 7 maggio 2020) Mentre la Commissione europea mette a punto nuove modifiche temporanee al quadro regolamentare sugli Aiuti di Stato, preparandosi ad ammorbidireulteriormente i paletti, il vicepresidente della Bce Luis De Guindos dà voce alla preoccupazione di tutti i Paesi dell’Europa del Sud. Cioè che la grande disponibilità di risorse del Nord Europa distorca la concorrenza, avvantaggiando in primo luogo le imprese tedesche a scapito di quelle che hanno sede in Stati più indebitati e con vincoli di bilancio più stringenti. La Germania dall’inizio della pandemia ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione a concedere circa 1.000 miliardi di Aiuti alle sue aziende, il 52% del totale europeo. Gli schemi nazionali di Aiuti di Stato “sono i benvenuti” per combattere la crisi economica provocata dal Covid-19, ha detto De Guindos in audizione on ... Leggi su ilfattoquotidiano La grande battaglia degli aiuti di Stato

Mentre la Commissione europea mette a punto nuove modifiche temporanee al quadro regolamentare sugli aiuti di Stato, preparandosi ad ammorbidire ulteriormente i paletti, il vicepresidente della Bce ...

L'analisi sugli aiuti di Stato pubblicata dalla Commissione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 07 mag - Tra il 2008 e il 2017, periodo che comprende la grande crisi finanziaria e del debito s ...

