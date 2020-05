Addio a Bob Krieger | il fotografo di Agnelli e Armani

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 7 maggio 2020) Bobè morto. Ildisi è spento improvvisamente a 84 anni. SANTO DOMINGO – E’ morto all’età di 84 anni Bob Kriger,di. Il celebre ritrattista si è spento improvvisamente mentre era in vacanza a Santo Domingo ospite di amici. Una morte che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo e della moda internazionale visto che ilera molto conosciuto. Non è stato comunicato quando la salma dirientrerà in Italia per il funerale che si svolgerà in forma strettamente privata visto l’emergenza coronavirus. Bobmorto La morte di Bobè avvenuta nella serata italiana di giovedì 7 maggio 2020. L’annuncio della scomparsa è stato data dalla sua addetto stampa che stava preparando il suo ...