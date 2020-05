Verso un 2020 in profondo rosso

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Settimana dopo settimana, le stime economiche sui dati riguardanti la (de)crescita prevista per ilnei principali Paesi e nelle maggiori aree economiche del pianeta cominciano ad assumere una forma sempre più concreta avendo oramai interiorizzato i risultati deludenti del primo trimestre. La pandemia di coronavirus ha dato il là a una crisi economica generale in cui una delle grandi perdenti è destinata ad essere l’Unione Europea, che nelle statistiche oggi diffuse ha messo in campo le sue prime proiezioni per l’anno in corso. Il Pil dell’Eurozona dovrebbe scendere del 7,7% nelper poi rimbalzare del 6,3% nel 2021. Lo prevede la Ue, dando dunque corda alla narrazione di una “crisi a V” con tonfo in un anno e rimbalzo nel periodo successivo. Nel suo rapporto economico primaverile, ...