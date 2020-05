‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 6/05/20 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ma vi dirò, a me Giovanna Abate inizia a fare tenerezza. Cioè in questi giorni l’ho attaccata in lungo e in largo e tutt’ora confermo che molte delle sue obiezioni nei confronti di Sammy Hassan erano indicative di una certa dose di egoismo e di immaturità (vedi il fatto di non mostrare empatia per le problematiche importanti che il corteggiatore si è trovato a dover affrontare, preoccupandosi solo di quanto ‘hai pensato a Giovanna‘), però, che vi devo dire, io la vedo proprio cotta e stracotta, oserei dire ustionata. E automaticamente mi viene da ammorbidire il mio giudizio perché quando entri in quel trip mentale per cui quell’uomo, anche se da lontano (anzi, forse a maggior ragione la lontananza e l’impossibilità di contatto ingigantiscono il tutto), ti fa partire di testa, va a finire che diventi ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ : commenti a caldo (6/05/2020)

‘Uomini e Donne’ : l’opinione di Isa sulla puntata del 5/05/20

‘Uomini e Donne’ : commenti a caldo (5/05/2020) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ma vi dirò, a me Giovanna Abate inizia a fare tenerezza. Cioè in questi giorni l’ho attaccata in lungo e in largo e tutt’ora confermo che molte delle sue obiezioni nei confronti di Sammy Hassan erano indicative di una certa dose di egoismo e di immaturità (vedi il fatto di non mostrare empatia per le problematiche importanti che il corteggiatore si è trovato a dover affrontare, preoccupandosi solo di quanto ‘hai pensato a Giovanna‘), però, che vi devo dire, io la vedo proprio cotta e stracotta, oserei dire ustionata. E automaticamente mi viene da ammorbidire il mio giudizio perché quando entri in quel trip mentale per cui quell’uomo, anche se da lontano (anzi, forse a maggior ragione la lontananza e l’impossibilità di contatto ingigantiscono il tutto), ti fa partire di testa, va a finire che diventi ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - antoniospadaro : “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di #comunicazione . In questo tempo di #pandemia r… - Einaudieditore : C’è questa storiella sul decreto in cui si specifica che il guidatore sta al posto dietro al volante. È uno scherzo… - favronicola1 : @fratellicrozza Sono contento, hanno ripreso programmi come uomini e donne ?????.... E la d'urso che non ha mai smesso?????..... - BrunaGueze : RT @nelloscavo: ++ #Migranti La Corte penale internazionale verso nuovi mandati d'arresto in #Libia ++ «Sistematiche sparizioni, torture, s… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com