Ufficiale la nuova data d’uscita di Chromatica di Lady Gaga, in arrivo a maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo lo slittamento a causa della pandemia, c'è una data Ufficiale per l'uscita dell'album Chromatica di Lady Gaga: atteso ai primi di aprile, il sesto disco in studio della popstar si è fatto attendere più del previsto, ma nemmeno poi tanto. Che l'intenzione della Germanotta fosse quella di non procrastinare troppo l'uscita dell'album era chiaro, ma probabilmente nessuno si aspettava un'uscita così a stretto giro: Chromatica sarà negli store digitali, nei negozi e sulle piattaforme streaming già dal 29 maggio. La data d'uscita di Chromatica di Lady Gaga L'annuncio è arrivato con un nuovo artwork dedicata al progetto, apparso sui canali social della popstar newyorchese. https://www.instagram.com/p/B 2jIVJFF71/?utm source=ig embed Pochi giorni fa, Gaga aveva svelato anche la tracklist del disco, che contiene duetti con ... Leggi su optimagazine Ancora non disponibile una nuova autocertificazione : download del modulo ufficiale in vigore

Milan - ufficiale una nuova partnership con ROinvesting

UFFICIALE - De Luca firma nuova ordinanza : cambia orario cibo a domicilio - ok attività motoria all'aperto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo lo slittamento a causa della pandemia, c'è unaper l'uscita dell'albumdi: atteso ai primi di aprile, il sesto disco in studio della popstar si è fatto attendere più del previsto, ma nemmeno poi tanto. Che l'intenzione della Germanotta fosse quella di non procrastinare troppo l'uscita dell'album era chiaro, ma probabilmente nessuno si aspettava un'uscita così a stretto giro:sarà negli store digitali, nei negozi e sulle piattaforme streaming già dal 29. Lad'uscita didiL'annuncio è arrivato con un nuovo artwork dedicata al progetto, apparso sui canali social della popstar newyorchese. https://www.instagram.com/p/B 2jIVJFF71/?utm source=ig embed Pochi giorni fa,aveva svelato anche la tracklist del disco, che contiene duetti con ...

ti_SIC : La nuova fotografia ufficiale del Consiglio di Stato, per il secondo anno della Legislatura 2019/2023 – Norman Gobb… - TernanaNews : Catania, il Comitato: 'Presto una nuova offerta ufficiale' - palermo24h : Il Comitato fa una nuova mossa: entro 10 giorni offerta ufficiale per acquistare il Catania - SwissLuka : RT @ti_SIC: La nuova fotografia ufficiale del Consiglio di Stato, per il secondo anno della Legislatura 2019/2023 – Norman Gobbi ha assunto… - MaxArena2 : RT @ti_SIC: La nuova fotografia ufficiale del Consiglio di Stato, per il secondo anno della Legislatura 2019/2023 – Norman Gobbi ha assunto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale nuova Apple MacBook Pro 13, ufficiale in Italia il nuovo notebook professionale. Si parte da 1529 euro Il Fatto Quotidiano Italia: La coperta rischia di essere sempre più corta.

Come spesso, casualmente, accade in questi ultimi tempi, ci sono settimane in cui gli appuntamenti in programma, sembrano incidere, con particolare forza sulla condizione presente e futura del nostro ...

Star Wars: l'autrice della nuova serie TV ha un tatuaggio a tema Leia

E' fresca la notizia dell'arrivo di una nuova serie TV Star Wars su Disney+. La comunicazione ufficiale è arrivata durante lo Star Wars Day, avvenuto il 4 maggio scorso. Comunque le prime informazioni ...

Come spesso, casualmente, accade in questi ultimi tempi, ci sono settimane in cui gli appuntamenti in programma, sembrano incidere, con particolare forza sulla condizione presente e futura del nostro ...E' fresca la notizia dell'arrivo di una nuova serie TV Star Wars su Disney+. La comunicazione ufficiale è arrivata durante lo Star Wars Day, avvenuto il 4 maggio scorso. Comunque le prime informazioni ...