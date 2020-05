Star Wars Jedi: Fallen Order è un successo e supera quota 10 milioni di giocatori (Di mercoledì 6 maggio 2020) Star Wars Jedi: Fallen Order ha dimostrato di essere un vero successo per EA e ha registrato oltre 10 milioni di giocatori in totale.La società ha pubblicato i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2020 e ha dimostrato che Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment ha continuato a riscuotere un notevole successo.Fallen Order ha raggiunto oltre 10 milioni di giocatori unici fino ad oggi su tutte le piattaforme, PS4, Xbox One e PC. Non è chiaro se questo numero significhi che 10 milioni di copie del gioco sono state vendute direttamente ai consumatori, ma sembra un dato abbastanza vicino. Il numero dei giocatori è probabilmente superiore alle vendite dirette data la natura del mercato di rivendita in aziende come GameStop.Leggi altro... Leggi su eurogamer “Star Wars Episodio VII – Il Risveglio Della Forza” su Italia 1 : i film stasera in tv mercoledì 6 maggio

