Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il doppiatore di Darth Maul si scaglia contro Rian Johnson (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sam Witwer, doppiatore di Darth Maul, ha criticato il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi Rian Johnson accusandolo di non aver studiato la saga prima di dirigere il film. L'attore che ha prestato la voce a Darth Maul in Star Wars: L'attacco dei cloni, ovvero Sam Witwer, si è lanciato in critiche pesanti contro Rian Johnson, regista del penultimo capitolo della saga Star Wars: Gli Ultimi Jedi, accusandolo di non conoscere a fondo il franchise di George Lucas. Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato il capitolo più discusso degli Ultimi anni dividendo pubblico e critica tra chi lo ha apprezzato e chi invece ritiene che abbia rovinato il franchise irreparabilmente. Tra questi Ultimi c'è Sam Witwer, voce di Darth Maul, che durante uno streaming su Twitch ha detto ... Leggi su movieplayer Star Wars : il risveglio della forza - stasera in tv 6 maggio 2020

