Roma | va a fuoco un appartamento | morta una donna

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tragedia questo pomeriggio a, in via Isole Pelagie, al civico numero 13, dove intorno alle ore 17,15 un incendio è divampato all'interno di unubicato al terzo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, un'ambulanza del 118 e la squadra dei vigili deldiNomentano. Le fiamme hanno provocato il decesso di una, italiana, 88enne, diversamente abile. L'anziana è stata trovata ormai senza vita dal personale dei vigili delche era intervenuto per estinguere l'incendio. Non ci sono stati danni rilevanti all'abitazione. I vigili delsono intervenuti con una botte, l'autoscala e il Capoturno provinciale.