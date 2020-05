Linkedin ha una nuova funzione per i colloqui di lavoro (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Foto: Linkedin)Linkedin inaugura una funzione pensata per facilitare le procedure preliminari di ricerca di potenziali candidati a un posto di lavoro e si rivolge a responsabili delle risorse umane e addetti al personale. Un’ennesima dimostrazione di come le tecnologie e le soluzioni software possano tornare molto utili in questo periodo storico monopolizzato dall’emergenza coronavirus Covid-19. Il più grande network professionale online del mondo ha dunque presentato la funzione chiamata di “video presentazione” che già dal nome lascia intenderne la filosofia dietro. Protagonista di una doverosa fase preliminare di test a livello globale, permette ai reclutatori di saggiare le capacità di comunicazione e le competenze trasversali – cosiddette soft skill – di un candidato prima del vero e proprio colloquio. Come funziona questo ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Foto:inaugura unapensata per facilitare le procedure preliminari di ricerca di potenziali candidati a un posto die si rivolge a responsabili delle risorse umane e addetti al personale. Un’ennesima dimostrazione di come le tecnologie e le soluzioni software possano tornare molto utili in questo periodo storico monopolizzato dall’emergenza coronavirus Covid-19. Il più grande network professionale online del mondo ha dunque presentato lachiamata di “video presentazione” che già dal nome lascia intenderne la filosofia dietro. Protagonista di una doverosa fase preliminare di test a livello globale, permette ai reclutatori di saggiare le capacità di comunicazione e le competenze trasversali – cosiddette soft skill – di un candidato prima del vero e proprioo. Come funziona questo ...

franciungaro : RT @AgostinelliAldo: FYI: #LinkedIn sta attivando una nuova funzione per i colloqui di lavoro con la quale, in risposta agli annunci di lav… - AgostinelliAldo : FYI: #LinkedIn sta attivando una nuova funzione per i colloqui di lavoro con la quale, in risposta agli annunci di… - meccanica_plus : RT @wenglorIT: Precauzioni contro il #COVID19: l’azienda slovacca Sijuko di Presov ha installato una postazione di misurazione della temper… - Ilsolito_In : Contatto un fornitore per una quotazione. Mi risponde una bella voce, maschile e posata e penso 'questo è un bell'u… - wenglorIT : Precauzioni contro il #COVID19: l’azienda slovacca Sijuko di Presov ha installato una postazione di misurazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Linkedin una Marketing legale: l'importanza di LinkedIn per una comunicazione efficace FreedomPress A preview of what LinkedIn members have to say about Maria:

Capace, affidabile e veloce. Queste sono solo alcune delle parole chiave con cui descriverei Maria dal punto di vista professionale. La sua virtù più grande però è saper mixare intelligenza pratica ad ...

Aquí tienes un anticipo de lo que los miembros de LinkedIn opinan sobre Maria:

Capace, affidabile e veloce. Queste sono solo alcune delle parole chiave con cui descriverei Maria dal punto di vista professionale. La sua virtù più grande però è saper mixare intelligenza pratica ad ...

Capace, affidabile e veloce. Queste sono solo alcune delle parole chiave con cui descriverei Maria dal punto di vista professionale. La sua virtù più grande però è saper mixare intelligenza pratica ad ...Capace, affidabile e veloce. Queste sono solo alcune delle parole chiave con cui descriverei Maria dal punto di vista professionale. La sua virtù più grande però è saper mixare intelligenza pratica ad ...