La Bundesliga non tornerà in campo prima del 22 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non il 9, ma nemmeno il 15. La Bandesliga non tornerà in campo prima del 22 maggio. Angela Merkel respinge le pressioni e rimanda la ripartenza del calcio: non se parla almeno fino al 22, fino a quel momento allenamenti e test proseguiranno seguendo i protocolli già predisposti. Lo riporta l’agenzia tedesca DPA. E’ la decisione del cancelliere tedesco, attesa non solo in Germania, ma da tutto il calcio europeo, dopo la riunione con i Presidenti degli Stati Federali. Smentita quindi l’anticipazione dell’agenzia Reuters, che dava per fatto un accordo per la ripresa dal 15 maggio. L'articolo La Bundesliga non tornerà in campo prima del 22 maggio ilNapolista. Leggi su ilnapolista Calcio - Bundesliga 2020 : Angela Merkel non dà il via libera - decisione rinviata al 6 maggio

