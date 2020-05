KKN - Test Napoli | tutti negativi | verrà rielaborato solo quello di Karnezis

(Di mercoledì 6 maggio 2020)effettuati in casa, in merito ai controlli per l'emergenza Coronavirus.

Tutti negativi i test effettuati in casa Napoli, in merito ai controlli per l'emergenza Coronavirus. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, verrà rielaborato quello di Orestis Karnezis per problemi ...Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha riferito alcune importanti notizie riguardanti la ripresa della Serie A e gli allenamenti dei club di calcio. Ecco quanto evidenziato: “D ...