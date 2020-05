Isso | prende fuoco legname Distrutta una porzione di cascina

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L’episodio si è verificato in via Fermi, nella zona produttiva del paese. All’interno dell’edificio rurale si trovava l’unico inquilino, un marocchino che vive in alcune stanze della, situate nella parte estrema a quella in cui si è sviluppato l’incendio.