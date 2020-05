Impresa SIcura, via al bando Invitalia: contributi fino a 150mila euro per acquisto di DPI (Di mercoledì 6 maggio 2020) Si chiama “Impresa SIcura” l’intervento previsto dal decreto Cura Italia (DL 18/2020, articolo 43, comma 1) che punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale. Con il bando gestito da Invitalia è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Impresa SIcura rimborsa l’acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 maggio 2020) Si chiama “” l’intervento previsto dal decreto Cura Italia (DL 18/2020, articolo 43, comma 1) che punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale. Con ilgestito daè possibile richiedere il rimborso delle spese per l’di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.rimborsa l’di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni ...

ildenaro_it : #Impresa SIcura, via al #bando @Invitalia: #contributi fino a 150mila #euro per #acquisto di #DPI - CNAVenetOvest : #6maggio Col nuovo bando Impresa SIcura di @Invitalia e @MEF_GOV arriva alle imprese un rimborso di 500 euro??per og… - Ipsoa : Bando #ImpresaSIcura: per l'acquisto dei DPI professionisti esclusi e senza rimborso al 100%? Leggi le FAQ di Invi… - infoiteconomia : Impresa SIcura, professionisti esclusi dai rimborsi - EnginfoCons : RT @inail_gov: Emergenza #COVID?19, @Invitalia lancia “Impresa sicura” Il bando utilizza le risorse per 50 milioni di euro trasferite da #I… -