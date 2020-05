E se smettessimo di mangiare carne a causa del coronavirus?

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Cosa c’entra la pandemia da Covid-19 colla? Più di quanto ci si potrebbe aspettare. Oggi negli Stati Uniti si prevede, per il mese di maggio, un calo sostanziale della produzione: meno 24% diprodotta e distribuita rispetto all’anno precedente nello stesso periodo. Il motivo è che il nuovo, che al momento vede metà degli infetti proprio negli Usa, si è diffuso in maniera particolarmente capillare proprio tra chi lavora negli stabilimenti industriali che macellano e lavorano la. Quella del 24% diin meno sugli scaffali dei punti vendita statunitensi è una stima, ma la percentuale potrebbe salire, fino a rendere ladifficile da trovare. Gli esempi di impianti chiusi, o che hanno rivisto al ribasso la loro produttività e capacità di rifornimento e smaltimento del prodotto, ...

Negli Stati Uniti il patogeno si è diffuso in maniera capillare tra chi lavora negli stabilimenti che macellano la carne, anche per questioni di igiene: difficile dire in che misura, ma la rinuncia al ...