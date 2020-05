Corrotti: Zingaretti deve aiutare settore vitivinicolo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “Ho presentato oggi un’interrogazione al presidente Zingaretti per chiedere in che modo la Regione Lazio intende sostenere il settore vitivinicolo, importante non solo per l’economia ma anche per il turismo, la storia e le tradizioni del Lazio. Il dramma dovuto alla pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio le nostre eccellenze e realta’ produttive, tra queste ci sono senza dubbio le aziende vitivinicole che a causa del lockdown hanno subito un crollo delle vendite in Italia e lo stop totale delle esportazioni, generando cosi’ un incremento delle giacenze. Le aziende, oltre a fronteggiare le forti perdite subite fino ad oggi, si troveranno cosi’ con la necessita’, anche logistica, di avere spazio per far posto alla nuova produzione. Si manifestera’ infatti tra qualche mese un altro problema, quando si iniziera’ a ... Leggi su romadailynews Corrotti : per test sierologici D’Amato chiami Zingaretti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “Ho presentato oggi un’interrogazione al presidenteper chiedere in che modo la Regione Lazio intende sostenere il, importante non solo per l’economia ma anche per il turismo, la storia e le tradizioni del Lazio. Il dramma dovuto alla pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio le nostre eccellenze e realta’ produttive, tra queste ci sono senza dubbio le aziende vitivinicole che a causa del lockdown hanno subito un crollo delle vendite in Italia e lo stop totale delle esportazioni, generando cosi’ un incremento delle giacenze. Le aziende, oltre a fronteggiare le forti perdite subite fino ad oggi, si troveranno cosi’ con la necessita’, anche logistica, di avere spazio per far posto alla nuova produzione. Si manifestera’ infatti tra qualche mese un altro problema, quando si iniziera’ a ...

