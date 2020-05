Coronavirus, l’allarme dell’Interpol: “Clan usano servizi di consegna a domicilio di cibo per trasportare droga e armi” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Otto chili di cocaina e pistole in Irlanda. Droga al posto di una focaccia in Malesia. Marijuana nello zaini dei rider spagnoli. Diversi episodi in più Paesi hanno convinto l’Interpol a lanciare l’allerta: le organizzazioni criminali utilizzano i servizi di consegna di cibo a domicilio per trasportare droghe e altri beni illeciti, sfruttando le restrizioni adottate a causa del Coronavirus. Dopo aver ricevuto segnalazioni dalla polizia di più Stati, l’Interpol ha emesso un avviso ai 194 Paesi membri con informazioni su oggetti e metodi di occultamento utilizzati dai criminali. “Poiché i criminali continuano ad adattare le loro attività al mondo stravolto dal Covid-19, le comunicazioni dell’Interpol sono strumenti essenziali per consentire alla polizia di tutto il mondo di imparare dai reciproci successi e affrontare i mutevoli ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus. L’Europa - la ricerca del paziente 0 e le accuse alla Cina. Il primo caso risale a prima dell’allarme da Wuhan

Boom di geloni ai piedi dei bambini - può essere sintomo di Coronavirus : l’allarme dei pediatri

Coronavirus - l’allarme dei medici : “anomala frequenza” di geloni tra i bimbi - “potrebbe indicare casi sospetti” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Otto chili di cocaina e pistole in Irlanda. Droga al posto di una focaccia in Malesia. Marijuana nello zaini dei rider spagnoli. Diversi episodi in più Paesi hanno convinto l’Interpol a lanciare l’allerta: le organizzazioni criminali utilizzano ididiper trasportare droghe e altri beni illeciti, sfruttando le restrizioni adottate a causa del. Dopo aver ricevuto segnalazioni dalla polizia di più Stati, l’Interpol ha emesso un avviso ai 194 Paesi membri con informazioni su oggetti e metodi di occultamento utilizzati dai criminali. “Poiché i criminali continuano ad adattare le loro attività al mondo stravolto dal Covid-19, le comunicazioni dell’Interpol sono strumenti essenziali per consentire alla polizia di tutto il mondo di imparare dai reciproci successi e affrontare i mutevoli ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’allarme dell’Interpol: “Clan usano servizi di consegna a domicilio di cibo per trasportare droga e a… - fattoquotidiano : Coronavirus, “in Francia il primo caso a fine dicembre, prima che la Cina lanciasse l’allarme” - wireditalia : L’allarme è stato lanciato da diverse organizzazioni internazionali: nel “new normal” non devono rientrare anche le… - Rosalbauscidda1 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’allarme dell’Interpol: “Clan usano servizi di consegna a domicilio di cibo per trasportare droga e armi… - dainese_filippo : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’allarme dell’Interpol: “Clan usano servizi di consegna a domicilio di cibo per trasportare droga e armi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’allarme Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera