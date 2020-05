Conte: «Insieme a Spadafora convocheremo il mondo del calcio e ne raccoglieremo le istanze» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sul Fatto una lunga intervista al Premier, Giuseppe Conte. Parla anche di calcio. Annuncia che presto convocherà il mondo del calcio. «convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, Insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive». Aggiunge di non aver ancora affrontato il tema del dossier calcio. «Non ho ancora messo mano al dossier, ma sentiremo e concorderemo. C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico». Sulla Fase 2, il Premier si dice soddisfatto di come sta funzionando il piano ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - oltre 210.000 casi totali in Italia. Al via la fase 2. Conte : “Insieme ce la faremo”. Ricciardi - ‘Come si è aperto si può anche chiudere’ – DIRETTA

