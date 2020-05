Boateng | «Futuro? Contratto in scadenza | con Flick resto al Bayern»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Jeromepuò restare alMonaco: le parole del difensore tedesco sul suo destino con la maglia dei bavaresi Ildi Jeromecon ilMonaco scadrà il 30 giugno 2021. Con la permanenza di Hans-Dieter, il difensore ha ammesso a Sport Bild di essere risposto a rimanere in squadra anche per la prossima stagione. «Il mioscade nel 2021 e con mister posso immaginare di onorarlo tutto. Gli devo molto: se non ci fosse lui probabilmente non sarei qui, in un club che per me sarà per sempre speciale». Leggi su Calcionews24.com