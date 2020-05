Albano Carrisi e Loredana Lecciso | quarantena affollata

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 6 maggio 2020)per(76 anni) e la sua compagna,(47). La coppia, mentre passeggia tra gli ulivi della tenuta di famiglia a Cellino San Marco, rischia di incontrare la ex del cantante. SI, perché ROMINA POWER (68, a sinistra nella nostra ricostruzione con il figlio YARI, 47) si è fermata in Puglia terminato l’impegno negli studi romani di Amici dove era ospite proprio insieme ad Al Bano. Sembra però che la presenza di Romina non faccia ombra alla ritrovata intesa trae la, di nuovo innamorati: «È la primà volta che trascorro cosi tanto tempo cone con i miei figli», racconta lui, riferendosi a Bido e Yasmine, nati dall’amore con la showgirl. E si ricomincia a parlare di matrimonio: la Power sarà tra gli invitati alla cerimonia?