Vino | lo chef Alessandro Borghese ambassador dell' Asti e Moscato d' Asti Docg

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Torino, 5 mag. (Labitalia) - In onda sulle principali reti nazionali Tv, non una semplice campagna, ma il lancio di un'importante e articolata piattaforma di comunicazione che inaugura un nuovo corso per la denominazioned'. Loè l''' per tutte le attività di promozione e valorizzazionea denominazione. Il Consorzioe deld'ha affidato lo studioa strategia,a creatività ea pianificazione di tutti gli elementi che contribuiranno al lancio e alla gestionea piattaformae attività all'agenzia HUB09 di Torino. Come spiega il presidente del Consorzioe deld', Romano Dogliotti, "con questa operazione il Consorzio è ancora una volta, come sempre, al fiancoa filiera, con la decisione di investire budget e ...