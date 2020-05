‘Trono over’, parla l’ex fidanzata del 26enne Nicola Vivarelli: “Non credo nella sua frequentazione con Gemma Galgani perché…” (Di martedì 5 maggio 2020) Nicola Vivarelli è diventato in poche puntate uno dei volti più discussi del parterre maschile di Uomini e Donne, giunto alla corte della dama del Trono Over, Gemma Galgani. Prima intraprendendo con lei una conoscenza online nella versione di Uomini e Donne creata ad hoc per il periodo dell’emergenza da Coronavirus e dopo svelando finalmente la sua identità. La differenza di età (il corteggiatore ha 26 anni) è stato senz’altro il dettaglio che più di tutti ha scombussolato il pubblico e sono in tanti a non credere nella buona fede del ragazzo. Il popolo del web, incuriosito, ha quindi cercato di conoscere il ragazzo indagando anche nel passato del bel giovane ufficiale di bordo, trovando una foto del ragazzo risalente a qualche anno addietro insieme all’opinionista Jack Vanore appellandolo in maniera non proprio carina. Sono in ... Leggi su isaechia ‘Trono over’ - dal passato del 26enne Nicola Vivarelli spunta un dettaglio che non piacerà alla redazione!

uro92029907 : Per la prima volta nella storia di #uominiedonne trono classico mischiato a trono over - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Mamma mia Sirius ma chi cazzo te crede dai al trono classico non t'hanno preso e hai puntato sulla star dell'over MA FINCHÉ… - Eriizam : RT @_hellotetectif: Giovanna 25 anni trono classico Sirius 26 anni trono over #uominiedonne - martina_tj__ : RT @_hellotetectif: Giovanna 25 anni trono classico Sirius 26 anni trono over #uominiedonne - lafrison : RT @Ri_Ghetto: BENTORNATA MARIA BENTORNATO TRONO OVER BENTORNATI TUTTI CHE MERAVIGLIA #uominiedonne -

