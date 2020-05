Perin | «Ronaldo venne in camera mia prima di Juventus Atletico»

(Di martedì 5 maggio 2020) Mattiasi racconta a 360°: dall’aneddoto su Cristianoal suo futuro, le parole del portiere dellain forza al Genoa Ospite della diretta Instagram dello Youtuber Damiano “Er Faina”, Mattiaha raccontato alcuni dei suoi ricordi con la maglia della. Ecco le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI– «Potevo andare a giocare titolare, ma non mi sono mai pentito di giocare alla. Arrivo sempre un’ora e mezzaal campo, c’era già metà squadra. Ho iniziato ad arrivare anche due ore o più al centro sportivo per lavorare. I successi che stanno avendo non arrivano così, c’è un lavoro enorme dietro a tutto». CR7 – «Un mostro. Quando ci si allena è il migliore, ma quando ...

In una diretta Instagram con Damiano ‘Er Faina’, il portiere del Genoa Mattia Perin ha raccontato un aneddoto che ha come protagonista Cristiano Ronaldo, che il giorno prima di Juve-Atletico predisse ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. «Il Genoa e Genova sono la mia seconda casa. Nicola diventerà uno dei migliori allenatori in circolazione. Sono arrivato a 14 anni e me n ...