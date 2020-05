Patty Pravo/ Vasco Rossi uno dei suoi fan più accaniti (Pooh Amici per sempre)

_fiorucci : RT @charliecarla: Medley di alcune delle canzoni che ho scritto per Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, Renato Zero, Peppino di Capri, Patty… - pola1945 : RT @charliecarla: Medley di alcune delle canzoni che ho scritto per Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, Renato Zero, Peppino di Capri, Patty… - UffPost : RT @charliecarla: Medley di alcune delle canzoni che ho scritto per Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, Renato Zero, Peppino di Capri, Patty… - CIsmaele : RT @charliecarla: Medley di alcune delle canzoni che ho scritto per Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, Renato Zero, Peppino di Capri, Patty… - tralepagine : RT @charliecarla: Medley di alcune delle canzoni che ho scritto per Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, Renato Zero, Peppino di Capri, Patty… -

Patty Pravo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Patty Pravo