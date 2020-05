Napoli in lutto, è morto il famosissimo attore (Di martedì 5 maggio 2020) Questo articolo Napoli in lutto, è morto il famosissimo attore è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si è spento il comico Mimmo Sepe, lasciando un vuoto importante nel mondo del cabaret napoletano, che piange la morte del grande attore e uomo. Si è spento dopo una lunga malattia a soli 65 anni, il cabarettista e attore comico Mimmo Sepe. Corrado Taranto, suo amico e compagno di scena durante gli anni ’80 … Leggi su youmovies Napoli in lutto : scompare a 97 anni Aldo Masullo - filosofo e politico

Lutto Guardiola - il messaggio della Ssc Napoli : "Presidente e club uniti nel dolore"

Coronavirus - grave lutto in casa Napoli : “ci stringiamo al dolore della famiglia” (Di martedì 5 maggio 2020) Questo articoloin, èilè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si è spento il comico Mimmo Sepe, lasciando un vuoto importante nel mondo del cabaret napoletano, che piange la morte del grandee uomo. Si è spento dopo una lunga malattia a soli 65 anni, il cabarettista ecomico Mimmo Sepe. Corrado Taranto, suo amico e compagno di scena durante gli anni ’80 …

ilgiornalelocal : #Napoli e il #teatro in lutto E' morto il comico Mimmo #Sepe - ExPartibus : Napoli: Vomero in lutto per la morte dell'attore Mimmo Sepe - - pietro_riccio : Napoli: Vomero in lutto per la morte dell'attore Mimmo Sepe - - pengueraffaele : Napoli: Vomero in lutto per la morte dell’attore Mimmo Sepe - pazzoperrep : Milano ritorna protagonista sulle pagine della Repubblica Sabauda (pag. 4). E torna anche Brunella Giovara dopo il… -