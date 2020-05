Luoghi di villeggiatura, sindaci terrorizzati: si teme l'invasione nelle seconde case (Di martedì 5 maggio 2020) Serena Coppetti Appello dei Comuni del Lecchese: "No manutenzione, se non per gravi motivi" Hanno paura. Paura che quella finestra lasciata appena socchiusa da Governo, possa spalancarsi in un attimo con un'ondata di cittadini pronti a fuggire dalla metropoli per raggiungere le seconde case sui laghi o sui monti. Il via libera per la «manutenzione» delle seconde case e la possibilità di fare sport anche lontano da casa, hanno messo in allerta i sindaci delle località turistiche dall'Appennino alla Toscana ma anche in Lombardia, specie di quelle zone abitualmente meta di milanesi. Una preoccupazione che nei giorni scorsi ha portato i sindaci della provincia di Lecco a fare squadra. Si sono accordati su un'interpretazione restrittiva delle norme governative e regionali che riguardano le «seconde case» e le passeggiate. E hanno approvato e ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - in Lombardia calano contagi e decessi. Sala (Regione) : "Troppe auto verso luoghi di villeggiatura - daremo dati ai prefetti" (Di martedì 5 maggio 2020) Serena Coppetti Appello dei Comuni del Lecchese: "No manutenzione, se non per gravi motivi" Hanno paura. Paura che quella finestra lasciata appena socchiusa da Governo, possa spalancarsi in un attimo con un'ondata di cittadini pronti a fuggire dalla metropoli per raggiungere lesui laghi o sui monti. Il via libera per la «manutenzione» dellee la possibilità di fare sport anche lontano da casa, hanno messo in allerta idelle località turistiche dall'Appennino alla Toscana ma anche in Lombardia, specie di quelle zone abitualmente meta di milanesi. Una preoccupazione che nei giorni scorsi ha portato idella provincia di Lecco a fare squadra. Si sono accordati su un'interpretazione restrittiva delle norme governative e regionali che riguardano le «» e le passeggiate. E hanno approvato e ...

Ultime Notizie dalla rete : Luoghi villeggiatura Luoghi di villeggiatura, sindaci terrorizzati: si teme l'invasione nelle seconde case ilGiornale.it Coronavirus, «A Stintino garantiremo vacanze sicure per tutti»

In programma la sanificazione di tutte le aree pubbliche, spiagge comprese. Per il sindaco Antonio Diana necessari buon senso e collaborazione di tutti STINTINO. Siamo pronti per garantire le vacanze ...

Coronavirus, parla l’allergologo. L’aria di mare fa bene. Per gli allergici mascherina anche all’aperto

L’aria del mare, è noto, fa bene a tutti. Ma ha effetti positivi soprattutto nei bambini perchè è ricca di iodio, magnesio, potassio e altri preziosi sali minerali. Respirarla, quindi, equivale a fare ...

In programma la sanificazione di tutte le aree pubbliche, spiagge comprese. Per il sindaco Antonio Diana necessari buon senso e collaborazione di tutti STINTINO. Siamo pronti per garantire le vacanze ...

L'aria del mare, è noto, fa bene a tutti. Ma ha effetti positivi soprattutto nei bambini perchè è ricca di iodio, magnesio, potassio e altri preziosi sali minerali. Respirarla, quindi, equivale a fare ...