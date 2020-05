Legrottaglie | «Chiellini centrale? Fui io a suggerirlo a Ranieri»

Leggi su calcionews24

Nicola svela di aver avuto lui l'idea di trasformare Giorgio in difensore: le parole dell'ex Juventus Intervistato da Tuttosport, Nicola ha confessato di aver consigliato a Claudio di utilizzare Giorgio come difensore anziché come terzino. «Prima di una partita, in cui l'allenatore doveva cambiare qualcosa per via di alcuni infortuni, andai da lui per suggerirgli di far giocare al centro con me. mi diede fiducia e Chiello fu straordinario: insieme ci integravamo alla perfezione».