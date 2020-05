Generali conferma solidità patrimoniale nonostante downgrade Fitch (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Fitch Ratings ha tagliato il rating di Generali Assicurazioni, da A- a BBB+ con outlook stabile. Un atto scontato dopo il recente downgrade del debito sovrano dell’Italia. Nulla cambia però per la solidità patrimoniale della Compagnia, che sottolinea come l’agenzia “abbia implementato uno stress test legato al presente scenario pandemico Covid-19, i cui risultati avrebbero portato alla conferma del rating di Generali”. Il bilancio 2019 – ricorda la compagnia – si è chiuso in maniera molto positiva, con un risultato operativo record di 5.192 milioni, un risultato netto a quota 2.670 milioni, in crescita del 15,7% rispetto all’anno precedente, e una eccellenza tecnica in tutti i segmenti di business. Anche se al momento gli effetti della crisi legata alla diffusione della pandemia da Covid-19 restano ... Leggi su quifinanza Generali - conferma dividendo suddiviso in due tranche (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) –Ratings ha tagliato il rating diAssicurazioni, da A- a BBB+ con outlook stabile. Un atto scontato dopo il recentedel debito sovrano dell’Italia. Nulla cambia però per la soliditàdella Compagnia, che sottolinea come l’agenzia “abbia implementato uno stress test legato al presente scenario pandemico Covid-19, i cui risultati avrebbero portato alladel rating di”. Il bilancio 2019 – ricorda la compagnia – si è chiuso in maniera molto positiva, con un risultato operativo record di 5.192 milioni, un risultato netto a quota 2.670 milioni, in crescita del 15,7% rispetto all’anno precedente, e una eccellenza tecnica in tutti i segmenti di business. Anche se al momento gli effetti della crisi legata alla diffusione della pandemia da Covid-19 restano ...

Generali conferma solidità patrimoniale nonostante downgrade Fitch

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha tagliato il rating di Generali Assicurazioni, da A- a BBB+ con outlook stabile. Un atto scontato dopo il recente downgrade del debito sovrano dell’Italia. Nulla cambia p ...

