FIGC, il comunicato: «Discussione su ipotesi riforma campionati aperta» (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo l’annuncio del rinvio del Consiglio Federale, arriva il comunicato ufficiale della FIGC in merito alla riforma dei campionati A seguito della notizia odierna del rinvio del Consiglio Federale, la FIGC ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha chiarito la natura della decisione adottata. «Con riferimento all’ipotesi di riforma dei campionati, in particolare sulla Serie C, circolata nelle ultime ore su alcuni organi di informazione e sui social media, la FIGC precisa che nel tavolo di confronto istituito dal presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali lo scorso gennaio, sono stati discussi diversi scenari, ma i lavori si sono interrotti a causa dell’emergenza da Covid-19. Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere a discutere alcune proposte di riforma nel rispetto delle norme statutarie. Al contempo, la ... Leggi su calcionews24 Commissione medica FIGC a lavoro per la ripresa degli allenamenti : il comunicato

Calcio femminile - campionati sospesi. Il comunicato FIGC

Dopo l’annuncio del rinvio del Consiglio Federale, arriva il comunicato ufficiale della FIGC in merito alla riforma dei campionati «Con riferimento all’ipotesi di riforma dei campionati, in particolar ...

FIGC, posticipato il consiglio federale: «Necessari altri approfondimenti»

Dopo l’annuncio di un consiglio federale per il prossimo 8 maggio, la FIGC ha fatto dietrofront. Tramite un comunicato è stata spiegata la motivazione di tale posticipazione: «La conferenza è stata po ...

