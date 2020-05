Federica Pellegrini primo tuffo post quarantena, emozionata come una bimba: «Mi manca il fiato» (Di martedì 5 maggio 2020) È ripartito con lei lo sport italiano dopo un digiuno forzato di ben 42 giorni: Federica Pellegrini, la ‘Divina’, è tornata in acqua per il primo tuffo post quarantena. Chi le è stato accanto garantisce di non averla mai vista così emozionata nel percorrere quel tragitto così familiare che l’ha condotta ancor prima di camminare nel suo elemento naturale. Una ripartenza difficile dopo un’astinenza così lunga, di quelle che mai nella vita aveva dovuto affrontare da quando neonata fu messa in acqua dalla mamma Cinzia. Un giorno, il 4 maggio 2020, che Federica ricorderà come una rinascita. Non solo personale. Federica Pellegrini, primo tuffo dopo lo stop: «Oggi è stato un bagnetto» “Dopo 6 settimane… #likeababy”: anche su Instagram, con un pizzico di ironia, la campionessa ... Leggi su urbanpost Federica Pellegrini : la sua prima volta dopo il lockdown - il video

Nuoto - Federica Pellegrini ritorna in vasca (VIDEO)

