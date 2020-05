Fase 2 Becchetti Lega | “Sace e’ un ostacolo al finanziamento delle imprese”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 maggio 2020) “L’intermediazione della Sace, per ottenere liquidità con garanzia pubblica, è unalaziende in difficoltà per la pandemia da Covid-19 che fanno richiesta di un prestito”. Ne è convinto Alfredo Maria, membro del coordinamento di Roma e Provincia dellae responsabile locale del Dipartimento per la semplificazione amministrativa e burocratica, secondo il quale “così si mette in moto un meccanismo lento e cavilloso, che aumenta il peso della documentazione da presentare per ottenere l’erogazione della somma richiesta. Le imprese hanno l’acqua alla gola e la2 rischia di farle annegare nel mare agitatoprocedure amministrative. Ma quale semplificazione!”. “Che le misure volute dal Governo siano un flop lo dimostra anche l’indagine della Cgia ...