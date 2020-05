Dieta equilibrata dopo la quarantena: cosa mangiare per smaltire i chili in più (Di martedì 5 maggio 2020) dopo aver passato tanto tempo tra le mura domestiche, è naturale accorgersi di aver messo su qualche chilo. Niente panico: con la giusta attenzione a quello che si porta in tavola, si può infatti risolvere il problema e tornare in forma in tempi anche rapidi. Per ottenere risultati, è opportuno fare attività fisica mirata – per iniziare, vanno benissimo anche 30/45 minuti di camminata a passo sostenuto – e seguire una Dieta equilibrata. Farlo significa mettere in primo piano alimenti contraddistinti da un basso contenuto di grassi e di zuccheri semplici. Spazio invece alle fonti di vitamine, minerali e altri nutrienti preziosi. Entrando maggiormente nel dettaglio, ricordiamo che in una Dieta equilibrata non dovrebbe mai mancare la frutta. Oltre ad essere una straordinaria fonte della maggior parte dei nutrienti di cui il corpo ha bisogno, ... Leggi su dilei Diabetici in quarantena - occhio al rischio cardiovascolare : dieta equilibrata e ginnastica in casa

I surgelati sono da sempre uno degli alimenti più apprezzati dagli italiani, tanto che 9 su 10 li usano (per un totale di 13,8 kg pro-capite, secondo il Rapporto annuale IIAS del 2019). E in tempo di ...

Rimedi naturali contro la depressione: l'alimentazione

Abbiamo parlato oggi di come riconoscere la depressione, vediamo ora come prevenirla con i nostri cari rimedi naturali. Innanzi tutto va detto che chi segue una dieta sana ed equilibrata partendo con ...

