Conoscente muore con Covid, usa il suo bancomat e ruba migliaia di euro (Di martedì 5 maggio 2020) Una 31enne è indagata per frode informatica. Ha potuto accedere al conto di una donna di 71 anni morta con Coronavirus, sottraendo circa 10mila euro. L’epidemia di Covid-19 continua a mietere vittime, sono state 194 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Ma spesso accade qualcosa di ancor peggiore delle morti in sè, come la … L'articolo Conoscente muore con Covid, usa il suo bancomat e ruba migliaia di euro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek A 71 anni muore di Covid-19 - sua stretta conoscente le ruba il bancomat rubandole 10 mila euro

Muore per Coronavirus e una conoscente le ruba 10 mila euro per saldare un vecchio debito (Di martedì 5 maggio 2020) Una 31enne è indagata per frode informatica. Ha potuto accedere al conto di una donna di 71 anni morta con Coronavirus, sottraendo circa 10mila. L’epidemia di-19 continua a mietere vittime, sono state 194 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Ma spesso accade qualcosa di ancor peggiore delle morti in sè, come la … L'articolocon, usa il suodiproviene da www.meteoweek.com.

tusciaweb : Anziana muore di Coronavirus, conoscente preleva 10mila euro dal bancomat Bologna - Muore per Coronavirus, una… - msn_italia : Bologna, muore per coronavirus: una conoscente le ruba 10mila euro - bizcommunityit : Bologna, muore per coronavirus: una conoscente le ruba 10mila euro - quarantaena : la mia conoscente local fa pubblicità a pagine semi porno per avere followers, più venduta di così si muore - zazoomnews : A 71 anni muore di Covid-19 sua stretta conoscente le ruba il bancomat rubandole 10 mila euro - #muore #Covid-19… -