"Come posso affidarmi a certi incompetenti?". Mafia e virus, Giletti asfalta Martina: le risposte? Zero (Di martedì 5 maggio 2020) Mettendo a confronto due piani distinti, Massimo Giletti mette all'angolo Maurizio Martina, esponente di spicco del Pd, partito di maggioranza. Siamo a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove il conduttore critica l'esecutivo sia per la gestione dell'emergenza coronavirus sia per le scarcerazioni dei boss che tanto stanno facendo discutere (e che, in controluce con le dichiarazioni di Nino Di Matteo a Non è l'Arena, hanno messo in profonda difficoltà Alfonso Bonafede). "Come posso affidarmi a certe persone incompetenti nella task force creata per il coronavirus che hanno gestito la liberazione di Zagaria?", chiede Giletti a Martina. Dunque, aggiunge: "Se la meritocrazia tanto sventolata porta persone che neanche gestiscono uno dei criminali più importanti nel nostro Paese, io alzo le mani". Da par suo, Martina, più che rispondere ... Leggi su liberoquotidiano Bonus 200 euro acquisto biciclette : cos’è e a chi spetta? Quali sono i requisiti? Come si chiede? Cosa posso comprare?

"Kim Jong-un è clinicamente morto". E Trump alimenta il giallo : "So come sta - non posso dirlo"

Jennifer Lopez insegna a Shakira come “twerkare”: il video inedito del dietro le quinte del Super Bowl

La loro esibizione al Super Bowl 2020, lo scorso febbraio, resterà nella storia. Uno show sensazionale che è stato possibile anche grazie alle tante ore che le due cantanti hanno passato a provare e r ...

