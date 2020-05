Arrivano sul mercato le mascherine Disney per educare i bimbi al loro uso (Di martedì 5 maggio 2020) I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno consigliato alle persone di uscire, anche dopo la quarantenne con le maschere in tessuto. Questo al fine di rallentare la diffusione del coronavirus. Sebbene dunque si tratti di un must, d’ora in poi quelli che potrebbero avere difficoltà ad abituarsi sono i più piccolo. Ecco perché la Disney ha deciso di fare la sua mossa, producendo delle sue mascherine. Le mascherine Disney sono molto carine, e sicuramente alleggeriranno il peso ai bimbi. Le mascherine Disney: un design accattivante È una bene avere quindi queste mascherine Disney. Possono essere considerate infatti come una soluzione molto più accattivante. La società ha appena lanciato una linea molto sfiziosa da sfoggiare di maschere facciali riutilizzabili in tessuto. Esse sono decorate con i personaggi dei cartoni ... Leggi su kontrokultura Milan - dal Belgio arrivano voci sul futuro di Saelemaekers : sorpresa in vista

Coronavirus - così le produzioni tv preparano la ‘Fase 2' : troupe ridotte al minimo - divieti e distanze. E sul set arrivano «i congiunti»

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano sul Atlantia, dopo il lungo rally arrivano i realizzi: pesano tensioni nel Governo Il Sole 24 ORE Uccello soffoca impigliato in una mascherina: l’immagine simbolo dell’inquinamento “da coronavirus”

Da settimane gli ambientalisti lanciano l’allarme per l’inquinamento da mascherine e guanti di plastica. Molte, troppe persone, li gettano in strada senza curarsi delle conseguenze. Dal Canada, più pr ...

Meteo quasi estivo. CLIMA CALDO, arrivano primi picchi di 30 gradi e oltre

Le temperature si porteranno fino a 26-27 gradi in Val Padana, ma anche su aree interne del medio versante adriatico e sul foggiano. Clima caldo anche in Sicilia, con punte di 27-28 gradi sull'interno ...

