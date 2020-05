Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani spiazza tutti con una sfilata (Di martedì 5 maggio 2020) Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma Galgani esagera con la sfilata nel Trono Over? Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. La puntata del martedì continuerà a parlare del Trono Over e al centro dello studio tornerà Gemma Galgani. La dama di Torino sembrerà intenzionata a conoscere Sirius, nonostante la differenza d’età. Il 26enne però verrà attaccato da Tina Cipollari che sottolineerà che al posto della madre non prenderebbe bene la scelta del figlio di frequentare una donna di 70anni e proverebbe un enorme disagio. La Cipollari ricorderà a Nicola che Gemma Galgani non è una donna ricca, insinuando che il ragazzo sarebbe attirato da ragioni economiche, ma a spiazzare tutti sarà la sfilata del parterre femminile del Trono Over su un tema che sembrerebbe essere caldo. Gemma Galgani sfilerà in ... Leggi su lanostratv Giovanna Abate incontro con amante misterioso | Anticipazioni Uomini e Donne 5 Maggio

