Uomini e Donne, chi è in realtà il corteggiatore di Gemma Occhi Blu: spunta il nome di un attore famoso (Di lunedì 4 maggio 2020) Chi è veramente Occhi Blu? La domanda inizia farsi largo tra i fan di Uomini e Donne, che in questo periodo di isolamento hanno visto il loro programma preferito trasformarsi per aderire alle restrizioni imposte dal Governo. Gemma Galgani, così come Giovanna Abate, è corteggiata solo attraverso le parole. Niente contatto visivo, tantomeno contatto fisico. La dama torinese sta infatti ricevendo una corte appassionata da parte di alcuni Uomini che hanno solamente la chat come strumento per far breccia nel cuore di Gemma, che al momento resiste seppur disorientato dalle parole di Occhi Blu, l’uomo che finora sembra aver fatto centro nell’interesse della dama di Uomini e Donne. Occhi Blu è Armie Hammer? View this post on Instagram Gemma continua la conoscenza con Occhiblu e Pantera, ma un nuovo corteggiatore ha ... Leggi su italiasera Uomini e Donne - chi è Carlo Pietropoli : età e lavoro dell’ex calciatore diventato tronista

