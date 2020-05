Quando arriva bonus 600 euro aprile e cosa cambia con quello da 1000? Diversi requisiti di reddito (Di lunedì 4 maggio 2020) Domenica 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che è scattata oggi, lunedì, il 4 maggio: così come accaduto a marzo con il bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, dovrebbe esserci un bonus per i lavoratori autonomi che hanno avuto una riduzione dei ricavi in seguito alla pandemia. Tale ipotesi è confermata dalla bozza del MEF circolata giovedì 30 aprile. Infatti si legge sulla bozza del MEF: “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020“. Dovrebbero essere quindi anche 600 euro per aprile. Per questa ragione si dovrebbe effettuare un aggiornamento automatico, senza la necessità di una ... Leggi su oasport Quando arriva bonus 1000 euro e chi ne ha diritto : requisiti reddito - come fare la domanda

