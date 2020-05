Peggiorano conti pubblici | Tesoro | fabbisogno vola a 48 | 8 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Nei primi quattro mesi dell’anno, ildel settore statale è stato di 48,8, in aumento di circa 17rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo rende noto il Ministero dell’Economia sottolineando di fatto un peggioramento dei. Ad aprile – aggiunge il– ilè stato di 17,9, in aumento di circa 15nel confronto con lo stesso mese dell’anno scorso (2,9). Pesano . spiega il MEF – la “forte contrazioni delle entrate fiscali, con i versamenti tributari e contributivi sospesi per contenere l’emergenza Covid-19, e i maggiori pagamenti dell’Inps per le indennità previste dal Dl Cura Italia“. Dal lato della spesa – sottolinea il– si segnalano i “maggiori prelievi dell’INPS per ...