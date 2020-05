Ordinanza Regione Toscana per Fase 2/ Cosa si può fare da 4 maggio: seconde case e... (Di lunedì 4 maggio 2020) Ordinanza Regione Toscana per la Fase 2 più restrittiva del Dpcm 26 aprile 2020. Cosa si può fare da 4 maggio? Da seconde case a sport: le precisazioni di Enrico Rossi Leggi su ilsussidiario Ordinanza Zingaretti contraddice Faq Regione Lazio/ Caos su attività sportiva

Boccia impugna ordinanza Regione Calabria

Boccia impugna l'ordinanza della regione Calabria. Santelli : "Mi dispiace ma la mantengo" (Di lunedì 4 maggio 2020)per la2 più restrittiva del Dpcm 26 aprile 2020.si puòda 4? Daa sport: le precisazioni di Enrico Rossi

zaiapresidente : ???? NUOVE ORDINANZE REGIONALI IN VIGORE IN VENETO DA DOMANI! Il testo integrale. ?????? ?? Ordinanza generale >… - regionetoscana : #covid19 #Fase2 Dalle seconde case all'attività sportiva, dagli orti alla pesca, dall'addestramento degli animali… - regionepiemonte : Consultabile l'ordinanza n. 50 del Presidente della Regione Piemonte sulla Fase 2 #COVID__19… - infoitinterno : Fase 2 Toscana, sul web ordinanza fake che vieta l'attività motoria. La Regione: 'Verrà presentata denuncia' - stampapnfd : RT @luigivanti: Il Min. Boccia: “La lettera di diffida è’ partita giovedì. Se Jole Santelli non ritira l’Ordinanza sa cosa succede”.Abbiamo… -