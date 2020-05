Mafia: Mattarella, ‘capitano Basile luminoso esempio lotta a illegalità’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Nel quarantesimo anniversario della sua morte, desidero ricordare il sacrificio di una nobile figura di servitore dello Stato: il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, medaglia d’oro al valore civile, ucciso barbaramente davanti alla moglie e alla figlioletta, a Monreale”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“Basile -ricorda il Capo dello Stato- stava conducendo indagini coraggiose e importanti sulle attività criminali-affaristiche delle famiglie mafiose, collaborando strettamente con il giudice Paolo Borsellino. La sua luminosa esistenza sia di riferimento per i giovani e per tutti coloro che, in ogni parte del Paese, si impegnano quotidianamente nella lotta contro l’illegalità, il malaffare e i poteri criminali”. L'articolo Mafia: Mattarella, ‘capitano Basile ... Leggi su calcioweb.eu Vittime di mafia - Mattarella : “Organizzazioni criminali sono un cancro per la società. Cambiano le forme - ma le sconfiggeremo” (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Nel quarantesimo anniversario della sua morte, desidero ricordare il sacrificio di una nobile figura di servitore dello Stato: il capitano dei carabinieri Emanuele, medaglia d’oro al valore civile, ucciso barbaramente davanti alla moglie e alla figlioletta, a Monreale”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio.“-ricorda il Capo dello Stato- stava conducendo indagini coraggiose e importanti sulle attività criminali-affaristiche delle famiglie mafiose, collaborando strettamente con il giudice Paolo Borsellino. La sua luminosa esistenza sia di riferimento per i giovani e per tutti coloro che, in ogni parte del Paese, si impegnano quotidianamente nellacontro l’illegalità, il malaffare e i poteri criminali”. L'articolo, ‘capitano...

