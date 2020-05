Le file ai cimiteri riaperti nella fase 2

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) In questo video pubblicato su Facebook si vede un’enorme fila di persone in attesa di entrare nel cimitero di Latina nel giorno in cui è possibile di nuovo andarci. Ma non si tratta di un caso o di una situazione eccezionale che riguarda solo la cittadina laziale. Leai2 Leaisono infatti segnalate un po’ ovunque in tutta Italia. Riviera oggi scrive che tanta gente si è recata stamattina al cimitero di San Benedetto, riaperto dopo quasi due mesi di chiusura a causa delle misure di lockdown prese a seguito dell’epidemia da coronavirus. L’apertura dei cancelli era fissata alle 8.30 ma già alle ore 7 si è segnalato il primo arrivo e alle ore 8 erano almeno in quindici ad aspettare. Numero che è cresciuto successivamente tanto che sono dovuti accorrere altri vigili urbani i quali, per ...