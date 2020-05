In fila per i treni verso il Sud nel primo giorno di Fase 2 | Stazioni di Milano come a

RaiNews : #coronavirus Migliaia di sudafricani fanno la fila per il cibo a Olievenhoutbosch. Hanno atteso tutta la notte per… - CarloCalenda : Hahaha. Michele, per ora valiamo il 2,5%. E' normale che ci mettano tardi. Quando ho scelto di fare politica sapevo… - matteosalvinimi : Avete seguito da @NicolaPorro? Il Popolo italiano sta dimostrando buonsenso. Se faccio la fila al supermercato, con… - Mat87Vic : Tra l’altro mi fa morire, tutti a frignare che non hanno soldi, riaprono i bar, tutti pronti in fila per caffè e ca… - zia_mare : Whatsapp dal marito in fila per la distribuzione di mascherine: -più che 5 davanti. -ahia! Uno è caduto, una sta m… -

Ultime Notizie dalla rete : fila per Coronavirus, città del Sudafrica isolata da oltre un mese: migliaia di persone in fila per il cibo Il Fatto Quotidiano Virus, maxi decreto da 55 miliardi ma nuovo scontro nel governo su Reddito e imprese

Cinquantacinque miliardi sono tanti, ma possono risultare anche insufficienti quando si mettono in fila le richieste dei ministri e le attese di tante categorie bloccate dal virus. E così per evitare ...

Al via la Fase 2: ripartono le grandi città italiane

Parte in Italia la fase due, quella di convivenza con il coronavirus. All'incirca 4,4 milioni di persone tornano al lavoro in questo lunedì di primo allentamento del lockdown. A Milano, alle ore 9, si ...

Cinquantacinque miliardi sono tanti, ma possono risultare anche insufficienti quando si mettono in fila le richieste dei ministri e le attese di tante categorie bloccate dal virus. E così per evitare ...Parte in Italia la fase due, quella di convivenza con il coronavirus. All'incirca 4,4 milioni di persone tornano al lavoro in questo lunedì di primo allentamento del lockdown. A Milano, alle ore 9, si ...