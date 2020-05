Festeggiano la fase 2 ballando sulle note di Sweet Dreams – VIDEO (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, decine in strada nonostante l’emergenza Coronavirus: Festeggiano l’arrivo della fase 2 ballando sulle note di Sweet Dreams. Definirlo un atteggiamento imprudente è poco: decine di persone ballano in strada al ritmo del brano Sweet Dreams degli Eurythmics. Accade per le strade di Milano, precisamente in via Nino Bixio, con il traffico che viene praticamente … L'articolo Festeggiano la fase 2 ballando sulle note di Sweet Dreams – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, decine in strada nonostante l’emergenza Coronavirus:l’arrivo delladi. Definirlo un atteggiamento imprudente è poco: decine di persone ballano in strada al ritmo del branodegli Eurythmics. Accade per le strade di Milano, precisamente in via Nino Bixio, con il traffico che viene praticamente … L'articololadiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Robbinapoli : RT @httpbenzoash: Su Instagram tutti che festeggiano per la fase 2, non so se ridere o piangere. - ChisariChiara : RT @httpbenzoash: Su Instagram tutti che festeggiano per la fase 2, non so se ridere o piangere. - GFranzFrancia : @LaCapitale_be sono talmente coglioni che quando si fanno di alcool e droghe pensano di essere alla fase 5 ... 'deficenti che festeggiano !' - ireneezanier : RT @httpbenzoash: Su Instagram tutti che festeggiano per la fase 2, non so se ridere o piangere. - Ileniadf9 : RT @httpbenzoash: Su Instagram tutti che festeggiano per la fase 2, non so se ridere o piangere. -

Definirlo un atteggiamento imprudente è poco: decine di persone ballano in strada al ritmo del brano Sweet Dreams degli Eurythmics. Accade per le strade di Milano, precisamente in via Nino Bixio, con ...

SOCIAL - Selvaggia Lucarelli: "Il video girato in via Bixio a Milano non è di oggi", le immagini

"Sta facendo il famoso “giro dell’internet” questo video girato a Milano, in via Bixio. E sta girando con la narrazione “ecco come oggi Milano festeggia la fase 2”. È una cazzata, il video è di ieri e ...

