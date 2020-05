Fase 2, Regimenti: «Ridurre Irpef a stipendi di medici e infermieri in prima linea contro il virus» (Di lunedì 4 maggio 2020) «Una detrazione dall’Irpef sullo stipendio di medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid-19. È una proposta di buon senso, che premia la dedizione, pagata spesso con la vita, di chi ha operato e continua a farlo ancora oggi, in difficili contesti sanitari e legali, nella lotta alla pandemia». È quanto dichiara l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, che auspica una «riduzione del carico fiscale a vantaggio di una categoria che non ha lesinato impegno e sacrificio. Pur trovandosi in un ambito lavorativo di forte precarietà, dovuto alla scarsa dotazione dei dispositivi di protezione individuale e a un’azione politica inefficace, subendo inevitabili disagi nella sfera familiare. Seguire magari l’esempio dell’Enpam, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 maggio 2020) «Una detrazione dall’sulloo die operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid-19. È una proposta di buon senso, che premia la dedizione, pagata spesso con la vita, di chi ha operato e continua a farlo ancora oggi, in difficili contesti sanitari e legali, nella lotta alla pandemia». È quanto dichiara l’eurodeputata della Lega Luisa, che auspica una «riduzione del carico fiscale a vantaggio di una categoria che non ha lesinato impegno e sacrificio. Pur trovandosi in un ambito lavorativo di forte precarietà, dovuto alla scarsa dotazione dei dispositivi di protezione individuale e a un’azione politica inefficace, subendo inevitabili disagi nella sfera familiare. Seguire magari l’esempio dell’Enpam, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza, ...

tusciatimes : Fase 2, Regimenti (Lega): 'Ridurre Irpef sullo stipendio di medici ed infermieri in prima linea contro il Covid-19'… - Agenparl : FASE 2. REGIMENTI (LEGA): “RIDURRE IRPEF A STIPENDI MEDICI E INFERMIERI IN PRIMA LINEA CONTRO COVID-19” - - GiornaleLazio : FASE 2. REGIMENTI (LEGA): “GOVERNO CONFUSO E CITTADINI SENZA CERTEZZE” - ilmetropolitan : Fase 2. Regimenti (Lega): “Governo confuso e cittadini senza certezze” - luisaregimenti : Chiediamo al Governo misure e tempi certi per la ripresa dell’Italia. La protesta della Lega nasce dall’indifferenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Regimenti Fase 2, Regimenti(Lega): ridurre irpef a medici e infermieri Yahoo Finanza Fase 2. Regimenti (Lega): “Ridurre Irpef a stipendi medici e infermieri in prima linea contro Covid-19”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Una detrazione dall’Irpef sullo stipendio di medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid-19. E’ una proposta di buon senso, che ...

Fase 2, Luisa Regimenti (Lega): “Governo confuso"

ROMA - Dopo la protesta dei senatori della Lega Nord, che ieri hanno passato la notte nell'aula di Palazzo Madama per le ‘mancate risposte’ del Governo, è intervenuta l'eurodeputata del gruppo Identit ...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Una detrazione dall’Irpef sullo stipendio di medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid-19. E’ una proposta di buon senso, che ...ROMA - Dopo la protesta dei senatori della Lega Nord, che ieri hanno passato la notte nell'aula di Palazzo Madama per le ‘mancate risposte’ del Governo, è intervenuta l'eurodeputata del gruppo Identit ...