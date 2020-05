Fabio Fazio a Giovanna Botteri | «Non è la giacca che ti fa elegante | ma tu che fai

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 maggio 2020) Corrispondente da Pechino,si è collegata come spesso capita con Che Tempo Che Fa di, per fare il punto della situazione sull’epidemia di coronavirus e anche per rendere conto delle tensioni tra Usa e Cina dopo le accuse del presidente Donald Trump e del segretario di Stato Mike Pompeo circa l’origine sintetica del coronavirus nel laboratorio di Wuhan. Ma il collegamento diha assunto anche un altro significato: l’inviata della Rai, infatti, è stata al centro delle polemiche nell’ultimo fine settimana. Sulla rete si sono moltiplicati infatti gli atti di bodyshaming nei suoi confronti, solleticati anche da alcuni servizi di Striscia la Notizia. LEGGI ANCHE > L’insegnamento di, la battuta a Che Tempo che Fa – “Mi vedi anche con la, ...