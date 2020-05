Egitto | scrive una canzone contro Al Sisi e muore in carcere a 24 anni

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’ennesima vittima di un regime dittatoriale e illibertario. Lo stesso che, molto probabilmente, ha provocato la morte nel nostro Giulio Regeni. Anche questa volta la vittima è giovane, ha appena 24. Si chiamava Shady Habash ed è morto dopo ben duedi detenzione in. Una pena esemplare scontata per aver realizzato quello che in un paese democratico avviene giornalmente: un video satiricoil Presidente Abdel Fattah el-. «La sua salute era peggiorata da qualche giorno. Dopo essere stato ospedalizzato e stato riportato in prigione morendo subito dopo» ha dichiarato l’avvocato del giovane al quotidiano francese Libération . L’attivista per i diritti umani Abdelrahman Ayyash ha invece aggiunto «Quando Shady si è sentito male, i compagni di cella hanno chiamato le guardie ...