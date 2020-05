Detto Fatto, Jonathan a Bianca Guaccero confessa: “Succedono tutte a me” (Di lunedì 4 maggio 2020) Bianca Guaccero e Jonathan a Pronto Detto Fatto, lui confessa: “Succedono tutte a me” Nella diretta di oggi di Pronto Detto Fatto, Bianca Guaccero e Jonathan hanno tenuto la consueta rubrica di gossip parlando dei vari fatti accaduti durante la settimana. Lo stilista però prima di iniziare ha voluto raccontare un episodio curioso e particolare che gli accaduto nelle scorse ore. Uscendo per andare a fare la spesa ha visto un uomo senza mascherina da lì ha iniziato a parlargli ed ha capito che era un senza fissa dimora, volendolo aiutare a trovare un lavoro quindi, ha pubblicato un post sui suoi profili ed ha questo punto lo stilista di Detto Fatto ha confessato: “La situazione mi è sfuggita di mano, succedono tutte a me” Detto Fatto, Jonathan a Bianca Guaccero rivela: “Quell’uomo è scomparso e la famiglia lo ... Leggi su lanostratv "Lo ho fatto anche io". Giacomo Poretti - il racconto-choc : come lo ha ridotto questo maledetto coronavirus

Detto Fatto - Bianca Guaccero confessa : “In ansia per i miei genitori”

Bianca Guaccero - Detto Fatto confermato dalla Rai : la nuova stagione si farà (Di lunedì 4 maggio 2020)a Pronto, lui: “Succedonoa me” Nella diretta di oggi di Prontohanno tenuto la consueta rubrica di gossip parlando dei vari fatti accaduti durante la settimana. Lo stilista però prima di iniziare ha voluto raccontare un episodio curioso e particolare che gli accaduto nelle scorse ore. Uscendo per andare a fare la spesa ha visto un uomo senza mascherina da lì ha iniziato a parlargli ed ha capito che era un senza fissa dimora, volendolo aiutare a trovare un lavoro quindi, ha pubblicato un post sui suoi profili ed ha questo punto lo stilista dihato: “La situazione mi è sfuggita di mano, succedonoa me”rivela: “Quell’uomo è scomparso e la famiglia lo ...

rtl1025 : ?? Per la prima volta al mondo un candidato #vaccino contro il #coronavirus ha neutralizzato il virus nelle cellule… - borghi_claudio : Ero occupato a comprare i jeans e non ho sentito uno che soavemente a #quartarepubblica ha detto che 'massì, la cos… - matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo fatto una proposta per la ricostruzione: azzeramento di tutto quello che è debito pregresso in It… - paradasiall : quando dite di dover apprezzare di più i professori ricordo sempre che una mia professoressa ha detto che le stavo… - faeryukhei : sono stati gentilissimi:( hanno detto che il mio pacco era stato danneggiato e che ne hanno fatto un altro -