Coronavirus, Ricciardi avverte: “Se i numeri risalgono, chiudiamo” (Di lunedì 4 maggio 2020) L’intervista di Walter Ricciardi a ‘La Repubblica’: “Le chiusure se le cose vanno male sono automatiche”. ROMA – “Pronti a chiudere se i contagi aumentano“, è questo il monito lanciato da Walter Ricciardi attraverso un’intervista ai microfoni di La Repubblica. Il consigliere del ministro Speranza ha precisato come il Governo ha a disposizione “degli indicatori che ci permettono di prendere misure correttive in caso di un ritorno dell’epidemia. Se le cose vanno male le chiusure sono automatiche“. Ricciardi: “Non è ancora finita” Distanziamento sociale e protezione. E’ questo quanto consigliato dalle autorità sanitarie per questa ‘fase 2’. “Non è ancora finita – ha ribadito attraverso le pagine del quotidiano Walter Ricciardi – in ... Leggi su newsmondo Coronavirus | Ricciardi : “se i contagi salgono - si richiude tutto”

