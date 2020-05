Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Questa fase 2 misurerà la nostra capacità di risposta” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Se dovessimo semplicemente guardare i numeri, è difficile immaginarsi un’accelerazione nella scomparsa del Coronavirus” Sars-CoV-2. “Io credo che un aumento dei casi sia molto probabile. E’ chiaro che l’aumentato numero di flussi umani – persone che escono, riprendono il lavoro, si incontrano al lavoro e tornano a casa – aumenta il rischio. Se riusciremo a gestire questa situazione dipende dalla combinazione di due fattori: cittadini e soprattutto aziende responsabili, e un sistema sanitario che risponde velocemente”. E’ la visione dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, professore di Igiene generale e applicata all’università di Pisa. “Se nelle prossime settimane non osserveremo una frenata, ma addirittura un aumento dei casi – spiega all’Adnkronos Salute – significa che ... Leggi su meteoweb.eu L’epidemiologo Lopalco spiega cosa significa convivere con il Coronavirus : “La curva epidemica potrebbe ripartire”

Coronavirus e Fase 2 - l’epidemiologo Pierluigi Lopalco : “Aumento di casi inevitabile - dobbiamo essere pronti senza isterismi”

Coronavirus - l’epidemiologo Lopalco : “Succederà nella fase 2” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Se dovessimo semplicemente guardare i numeri, è difficile immaginarsi un’accelerazione nella scomparsa del” Sars-CoV-2. “Io credo che un aumento dei casi sia molto probabile. E’ chiaro che l’aumentato numero di flussi umani – persone che escono, riprendono il lavoro, si incontrano al lavoro e tornano a casa – aumenta il rischio. Se riusciremo a gestire questa situazione dipende dalla combinazione di due fattori: cittadini e soprattutto aziende responsabili, e un sistema sanitario che risponde velocemente”. E’ la visione dell’epidemiologo Pierluigi, professore di Igiene generale e applicata all’università di Pisa. “Se nelle prossime settimane non osserveremo una frenata, ma addirittura un aumento dei casi – spiega all’Adnkronos Salute – significa che ...

R9LuisNazario : L'epidemiologo: 'Ora che le attività riprenderanno il virus riprenderà a circolare' - FigliContesi : RT @RaiStudio24: P.L. #Lopalco (@ProfLopalco) epidemiologo a #Studio24: convivere con il #coronavirus non significa farsi infettare, anche… - demartinofra : RT @RaiStudio24: P.L. #Lopalco (@ProfLopalco) epidemiologo a #Studio24: convivere con il #coronavirus non significa farsi infettare, anche… - StefaniaNonno : RT @RaiStudio24: P.L. #Lopalco (@ProfLopalco) epidemiologo a #Studio24: convivere con il #coronavirus non significa farsi infettare, anche… - TaoLove43083017 : RT @RaiStudio24: P.L. #Lopalco (@ProfLopalco) epidemiologo a #Studio24: convivere con il #coronavirus non significa farsi infettare, anche… -