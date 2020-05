Coronavirus, i dati: situazione stabile rispetto ai giorni scorsi, ma malati scendono sotto quota 100mila (Di lunedì 4 maggio 2020) Sotto quota 100mila malati. E’ stabile la situazione del contagio da Coronavirus in Italia, con il continuo aumento di guariti che ha fatto scendere la quota di chi è affetto da Covid-19 sotto le 100mila unità. Oltre a questo, va tenuto in considerazione che quello di oggi è il tasso di crescita più basso dall’inizio della crisi, ovvero lo 0,57%, con nessuna regione che supera l’1%. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al Coronavirus, le vittime e i guariti, sono 211.938 con un incremento di 1.221 rispetto a ieri, quando l’aumento sul giorno precedente era stato di 1.389 casi. Sono 82.879 i guariti, più 1.225 rispetto a ieri. Sono salite a 29.079 invece, le vittime, con un incremento di 195 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 174 morti, il più basso dal 14 marzo scorso. Come detto, invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE/ Dati 4 maggio : +195 morti - -199 contagi

